DayDreamer | la confessione inattesa di Can Yaman | “Mi ha salvato la vita…”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Canparla italiano grazie ad una borsa di studio Dopo tanta attesa da parte delle fan italiane, finalmente a Verissimo è stata trasmessa l’intervista di Can. Quest’ultimo nonostante fosse turco a sorpreso Silvia Toffanin per ha sfoggiato un italiano perfetto.Reduce dal grande successo di– Le Ali del Sogno, il bel 30enne ha ripercorso la sua vita e non sono mancati anche dei momenti di forte imbarazzo. Ad esempio, sulla sua vita privata il collega di Demet Ozdemir è particolarmente riservato. Il ragazzo ha detto che nella sua infanzia diha sempre avuto una grande passione per le lingue, in particolare per la nostra. Per tale ragioneha voluto fortemente frequentare il liceo italiano ad Instanbul. Purtroppo, però, a causa di ...