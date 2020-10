Cislago | centro prelievi | sede più grande

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) E' decisamente soddisfatto il sindaco Gianluigi Cartabia, foto, nel tracciare il bilancio dell'operazione che ha portato all'apertura delSynlab nella nuovacon ingresso in via ...

Ultime Notizie dalla rete : Cislago centro

IL GIORNO

E’ decisamente soddisfatto il sindaco Gianluigi Cartabia (foto) nel tracciare il bilancio dell’operazione che ha portato all’apertura del centro prelievi Synlab nella nuova sede con ingresso in via Ma ...Il Comune partecipa a una serie di bandi per ottenere i fondi necessari alla riqualificazione. Il sindaco fiducioso sull’esito ...