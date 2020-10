Abusi sessuali sui chierichetti del Papa, al via il processo a due preti senza la querela della vittima per volontà di Francesco (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al via il processo per gli Abusi sessuali tra i chierichetti del Papa. Mentre il Vaticano è scosso dalle indagini sugli scandali finanziari della Segreteria di Stato che hanno portato all’arresto di Cecilia Marogna accusata di peculato, nel tribunale della Santa Sede è iniziato il processo sugli Abusi sessuali avvenuti nel pre seminario San Pio X. Imputati due preti: don Gabriele Martinelli, all’epoca dei fatti seminarista, che è accusato di Abusi sessuali, e don Enrico Radice, ex rettore del pre seminario, accusato di favoreggiamento. A denunciare per la prima volta l’accaduto, era stato, nel 2017, il giornalista Gianluigi Nuzzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al via ilper glitra idel. Mentre il Vaticano è scosso dalle indagini sugli scandali finanziariSegreteria di Stato che hanno portato all’arresto di Cecilia Marogna accusata di peculato, nel tribunaleSanta Sede è iniziato ilsugliavvenuti nel pre seminario San Pio X. Imputati due: don Gabriele Martinelli, all’epoca dei fatti seminarista, che è accusato di, e don Enrico Radice, ex rettore del pre seminario, accusato di favoreggiamento. A denunciare per la prima volta l’accaduto, era stato, nel 2017, il giornalista Gianluigi Nuzzi ...

