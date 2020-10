Virus in Campania, l’elenco dei laboratori accreditati per effettuare i tamponi (Di martedì 13 ottobre 2020) Campania. L’unità di crisi ha reso noto l’elenco dei laboratori della Campania accreditati per effettuare i tamponi molecolari. L’elenco BIOCAVA 207 040108 BIOCAVA S.A.S. DI ALIBERTI PASQUALE & C. Piazza De Marinis Cava de’ Tirreni Casa di cura GEPOS 202 150033 Ge.P.O.S. s.r.l. Via Roma, 29 Telese Terme Clinica Vesuvio 204 520333 CLINICA VESUVIO SRL … L'articolo Virus in Campania, l’elenco dei laboratori accreditati per effettuare i tamponi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 ottobre 2020). L’unità di crisi ha reso noto l’elenco deidellapermolecolari. L’elenco BIOCAVA 207 040108 BIOCAVA S.A.S. DI ALIBERTI PASQUALE & C. Piazza De Marinis Cava de’ Tirreni Casa di cura GEPOS 202 150033 Ge.P.O.S. s.r.l. Via Roma, 29 Telese Terme Clinica Vesuvio 204 520333 CLINICA VESUVIO SRL … L'articoloin, l’elenco deiperTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

