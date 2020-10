Torino, Cairo: “Calciatori, ci vuole una vita maniacale. Bolla? Va presa in considerazione” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Aumentano i contagi ma dobbiamo ragionare seguendo le regole che ci siamo dati, quella Uefa e quella italiana: se hai 10 casi puoi chiedere di rinviare partita. Il fatto che il campionato proceda è importante”. Lo ha detto il presidente del Torino e di Rcs Urbano Cairo, dopo l’Assemblea della Lega di A. “Da parte di calciatori e addetti serve responsabilità, non dico che vada fatta vita maniacale ma quasi. Anche se molte volte il covid lo prendi in famiglia, ma bisogna stare molto molto attenti. Bolla? Ogni cosa che può essere di aiuto ovviamente va presa in considerazione, se non dovesse bastare protocollo”. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “Aumentano i contagi ma dobbiamo ragionare seguendo le regole che ci siamo dati, quella Uefa e quella italiana: se hai 10 casi puoi chiedere di rinviare partita. Il fatto che il campionato proceda è importante”. Lo ha detto il presidente dele di Rcs Urbano, dopo l’Assemblea della Lega di A. “Da parte di calciatori e addetti serve responsabilità, non dico che vada fattama quasi. Anche se molte volte il covid lo prendi in famiglia, ma bisogna stare molto molto attenti.? Ogni cosa che può essere di aiuto ovviamente vain considerazione, se non dovesse bastare protocollo”.

