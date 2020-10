Salvini per ora non molla i sovranisti. Ma l'Europa non sembra più matrigna (Di martedì 13 ottobre 2020) Per la Lega nessun cambio di gruppo a Strasburgo è all’ordine del giorno, ma: “Del doman non v’è certezza”. Matteo Salvini tiene il punto e resta ancora nelle file di “Identità e Democrazia” dove milita insieme a Marine Le Pen. Ma comincia a fare i conti con l’Europa: dalla Bce al Recovery Fund che ha “una logica diversa dal Mes”. Un’oretta di incontro romano con i suoi eurodeputati e cinque minuti per una dichiarazione alla stampa gli bastano per chiarire che non è alle viste una clamorosa uscita in direzione – diretta o con scalo tra i “non iscritti” - Ppe. Accanto a lui, sorride Giancarlo Giorgetti, numero due del partito e responsabile Esteri, incarnazione di ritrovata (e ostentata) sintonia: “Con Giancarlo faremo un tour delle capitali ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Per la Lega nessun cambio di gruppo a Strasburgo è all’ordine del giorno, ma: “Del doman non v’è certezza”. Matteotiene il punto e resta ancora nelle file di “Identità e Democrazia” dove milita insieme a Marine Le Pen. Ma comincia a fare i conti con l’: dalla Bce al Recovery Fund che ha “una logica diversa dal Mes”. Un’oretta di incontro romano con i suoi eurodeputati e cinque minuti per una dichiarazione alla stampa gli bastano per chiarire che non è alle viste una clamorosa uscita in direzione – diretta o con scalo tra i “non iscritti” - Ppe. Accanto a lui, sorride Giancarlo Giorgetti, numero due del partito e responsabile Esteri, incarnazione di ritrovata (e ostentata) sintonia: “Con Giancarlo faremo un tour delle capitali ...

Per la Lega nessun cambio di gruppo a Strasburgo è all’ordine del giorno, ma: “Del doman non v’è certezza”. Matteo Salvini tiene il punto e resta ancora nelle file di “Identità e Democrazia” dove ...

