Psg, addio Tuchel ma il sostituto non sarà Allegri: Thiago Motta in pole (Di martedì 13 ottobre 2020) Potrebbero esserci novità per la panchina dei campioni di Francia del Paris Saint-Germain. I recenti malumori tra il tecnico Thomas Tuchel e la dirigenza, su tutti il direttore sportivo Leonardo, avrebbero portato ad una rottura totale con almeno due nomi già scelti per prenderne il posto. Secondo quanto riportato da RMC Sport, sulla panchina dei campioni di Ligue 1 potrebbe esserci un volto non proprio nuovo...Psg: via Tuchel c'è Thiago Motta. Da quanto si apprende, Thomas Tuchel sarebbe ogni giorno più vicino all'addio al Paris Saint-Germain. Al suo posto però, non dovrebbe toccare all'ex mister della Juventus Massimiliano Allegri.

