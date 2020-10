Omicidio Luca Sacchi: quinto indagato nell’inchiesta per la compravendita della droga (Di martedì 13 ottobre 2020) Omicidio Luca Sacchi: colpo di scena al processo, spunta un quinto indagato È un vero e proprio colpo di scena quello avvenuto durante il processo per l’Omicidio di Luca Sacchi: nel corso del dibattimento, infatti, è emerso che la procura ha aggiunto un quinto indagato per la compravendita della droga, sfociata nel delitto del giovane (qui il suo profilo) ucciso il 23 ottobre 2019 nel quartiere Appio-Latino a Roma (qui la ricostruzione della vicenda). Si tratta di Valerio Rispoli, uno degli intermediari tra gli spacciatori e il gruppo che avrebbe dovuto acquistare quindici chili di marijuana in cambio di 70mila euro composto da ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020): colpo di scena al processo, spunta unÈ un vero e proprio colpo di scena quello avvenuto durante il processo per l’di: nel corso del dibattimento, infatti, è emerso che la procura ha aggiunto unper la, sfociata nel delitto del giovane (qui il suo profilo) ucciso il 23 ottobre 2019 nel quartiere Appio-Latino a Roma (qui la ricostruzionevicenda). Si tratta di Valerio Rispoli, uno degli intermediari tra gli spacciatori e il gruppo che avrebbe dovuto acquistare quindici chili di marijuana in cambio di 70mila euro composto da ...

zazoomblog : Omicidio Luca Sacchi altro colpo di scena: c’è un quinto indagato per la trattativa della vendita di droga -… - romatoday : roma Omicidio Luca Sacchi, c'è un nuovo indagato per la trattativa sulla vendita di droga - bianca_caimi : RT @_DAGOSPIA_: COLPO DI SCENA NEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI LUCA SACCHI: C'È UN ALTRO INDAGATO. ECCO CHI E’ - _DAGOSPIA_ : COLPO DI SCENA NEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI LUCA SACCHI: C'È UN ALTRO INDAGATO. ECCO CHI E’… - Notiziedi_it : Luca Sacchi, c'è un altro indagato per l'omicidio: «Era l'emissario del killer» -