L’appello per la liberazione di Patrick George Zaki (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Raccogliamo e divulghiamo l’invito : “Patrick George Zaki è un prigioniero di coscienza”, “l’Ambasciata si faccia portavoce presso il governo egiziano di una richiesta, ferma e netta, di rilasciare le persone oggi in carcere per aver espresso pacificamente le loro idee o per aver difeso i diritti umani, a partire da Patrick Zaki”. È l’appello che 26 europarlamentari italiani rivolgono a Giampaolo Cantini, ambasciatore d’Italia al Cairo, sul caso dell’attivista e studente egiziano di 29 anni dell’Università di Bologna che da quasi 8 mesi è in carcere in Egitto. “Abbiamo apprezzato molto l’attenzione che l’Ambasciata ha dedicato al suo caso nel corso delle prime udienze – precisano – Ma ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Raccogliamo e divulghiamo l’invito : “è un prigioniero di coscienza”, “l’Ambasciata si faccia portavoce presso il governo egiziano di una richiesta, ferma e netta, di rilasciare le persone oggi in carcere per aver espresso pacificamente le loro idee o per aver difeso i diritti umani, a partire da”. È l’appello che 26 europarlamentari italiani rivolgono a Giampaolo Cantini, ambasciatore d’Italia al Cairo, sul caso dell’attivista e studente egiziano di 29 anni dell’Università di Bologna che da quasi 8 mesi è in carcere in Egitto. “Abbiamo apprezzato molto l’attenzione che l’Ambasciata ha dedicato al suo caso nel corso delle prime udienze – precisano – Ma ...

caterinabalivo : “Questo virus fa veramente male, usate la mascherina'. L'appello di Mattia Guarneri, 19 anni, il più giovane italia… - Pontifex_it : Come credenti pensiamo che, senza un’apertura al Padre di tutti, non ci possano essere ragioni solide e stabili per… - amnestyitalia : A 22 anni ha composto una canzone e l’ha fatta circolare su Whatsapp. Per questo semplice gesto, Yahaya Sharif-Amin… - GiTufano69 : @F_mea_brachio @CortezXVII @SNAPOLI24 @napolista Ah dimenticavo... il processo di Appello che si sarebbe dovuto ten… - EAlessandrolodi : RT @borghi_claudio: @AcK_c_u Quella con cui un giudice di primo grado ha stabilito che insulti gratuiti nei miei confronti, detti in una tr… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello per Covid Milano, triplicati i «tracciatori» di contatti. E nuovo modulo ai positivi per la mappatura del virus Corriere Milano