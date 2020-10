Kate Middleton perde l’anello di Lady D.: William su tutte le furie, a palazzo… (Di martedì 13 ottobre 2020) Una foto di cui è protagonista Kate Middleton fa sorgere milioni di domande. Che fine avrà fatto l’anello di fidanzamento di 18 carati, appartenente a Lady Diana? Pare che la risposta a questa domanda sia che la Duchessa di Cambridge l’abbia tolto a causa del coronavirus. Secondo uno studio, gli anelli trattengono i batteri quindi meglio non portarli. Dov’è l’anello di fidanzamento? È dal 16 novembre 2010 che Kate, la moglie del Principe William, porta al dito il famoso anello di fidanzamento lo stesso che il Principe Carlo diede a Lady Diana. Un anello da 18 carati con lo zaffiro blu di Ceylon, con 14 diamanti che la Duchessa di Cambridge non ha mai tolto, tranne in rare occasioni. Qualche giorno fa, infatti, è apparsa in una ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) Una foto di cui è protagonistafa sorgere milioni di domande. Che fine avrà fatto l’anello di fidanzamento di 18 carati, appartenente aDiana? Pare che la risposta a questa domanda sia che la Duchessa di Cambridge l’abbia tolto a causa del coronavirus. Secondo uno studio, gli anelli trattengono i batteri quindi meglio non portarli. Dov’è l’anello di fidanzamento? È dal 16 novembre 2010 che, la moglie del Principe, porta al dito il famoso anello di fidanzamento lo stesso che il Principe Carlo diede aDiana. Un anello da 18 carati con lo zaffiro blu di Ceylon, con 14 diamanti che la Duchessa di Cambridge non ha mai tolto, tranne in rare occasioni. Qualche giorno fa, infatti, è apparsa in una ...

theferroniz : Kate Middleton in confronto ad Eligreg è una donna del pueblo #gfvip - giadacristina : #ChiaraFerragniUnposted Ecco i principali motivi per la quale Chiara è la nostra Kate Middleton. 1. Gli outfit da… - martinaalbe : Il sorriso di Adua su 'mi raccomando, stasera niente ipocrisia!' come quello di Kate Middleton su 'in ricchezza e i… - Theresa_989 : Le prove da regina di Kate Middleton. MERAVIGLIOSA. ????? - mongilmore_ : Ma la bellezza e l'eleganza di Kate Middleton? -