Inter, focolaio nella Nazionale slovacca: Skriniar in quarantena per 10 giorni (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel ritiro della Nazionale slovacca è scoppiato un focolaio di Covid-19 Che Milan Skriniar, centrale dell'Inter, sia risultato positivo al Covid-19 è notizia conosciuta da giorni, ma nel ritiro della Nazionale slovacca la situazione si fa sempre più complicata. È infatti scoppiato un focolaio di Covid-19. Come informa la Federcalcio slovacca, dopo i tamponi effettuati all'arrivo da Glasgow, sono saliti a nove i membri della squadra che hanno contratto il Coronavirus e che adesso dovranno osservare una quarantena di 10 giorni. Oltre a Skriniar si sono aggiunti in ordine di tempo Jaroslav Mihalík, un membro dello ...

