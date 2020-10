Il Codacons chiede le dimissioni immediate della deputata Sara Cunial: “il non utilizzo delle mascherina è disprezzo per chi combatte il Covid-19” (Di martedì 13 ottobre 2020) Cronaca Nazionale: Sara Cunial, ex deputata del M5S, ora nel Gruppo Misto, è scesa in piazza tra i sostenitori della cosiddetta “Marcia della Liberazione” che si è tenuta a Roma, non solo in quanto ferrea sostenitrice del non uso della mascherina, ma anche in qualità di no Vax e sostenitrice della fantomatica libertà di poter non indossare dispositivi di protezione personale. Manifestazione che si è fatta notare anche per le aggressioni alle forze dell’ordine presenti ed per gli insulti e i tentativi di violenza verso alcuni giornalisti presenti per documentare la stessa. Non solo. La Cunial ha anche affermato che indossava un casco e non la mascherina in quanto ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Cronaca Nazionale:, exdel M5S, ora nel Gruppo Misto, è scesa in piazza tra i sostenitoricosiddetta “MarciaLiberazione” che si è tenuta a Roma, non solo in quanto ferrea sostenitrice del non uso, ma anche in qualità di no Vax e sostenitricefantomatica libertà di poter non indossare dispositivi di protezione personale. Manifestazione che si è fatta notare anche per le aggressioni alle forze dell’ordine presenti ed per gli insulti e i tentativi di violenza verso alcuni giornalisti presenti per documentare la stessa. Non solo. Laha anche affermato che indossava un casco e non lain quanto ...

NicoliniNadia : RT @AgrandeAt: A parte ogni valutazione sulla candidatura di Calenda a Roma, a che titolo il Codacons chiede a Zingaretti di non sostenerlo… - flinxkk8 : RT @AgrandeAt: A parte ogni valutazione sulla candidatura di Calenda a Roma, a che titolo il Codacons chiede a Zingaretti di non sostenerlo… - Ro96689588 : RT @AgrandeAt: A parte ogni valutazione sulla candidatura di Calenda a Roma, a che titolo il Codacons chiede a Zingaretti di non sostenerlo… - DanielaLantieri : RT @AgrandeAt: A parte ogni valutazione sulla candidatura di Calenda a Roma, a che titolo il Codacons chiede a Zingaretti di non sostenerlo… - reddie72 : RT @AgrandeAt: A parte ogni valutazione sulla candidatura di Calenda a Roma, a che titolo il Codacons chiede a Zingaretti di non sostenerlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Codacons chiede Codacons chiede a Governo estradizione di Robinho: “Sconti la pena nel carcere italiano” ItaSportPress Tv, il Codacons diffida la Rai dalla messa in onda del film su Chiara Ferragni: "Uno spot diseducativo"

Con una diffida urgente inviata ai vertici Rai, all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza, il Codacons chiede di bloccare la messa in onda su Rai2 del documentario «Chiara Ferra ... [ Continua a legge ...

Codacons diffida la Rai per il documentario ''Chiara Ferragni – Unposted'', l'ira di Fedez

Con una diffida urgente inviata ai vertici Rai, all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza, il Codacons chiede di bloccare la messa in onda su Rai2 del documentario 'Chiara Ferragni – Unposted', in pro ...

Con una diffida urgente inviata ai vertici Rai, all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza, il Codacons chiede di bloccare la messa in onda su Rai2 del documentario «Chiara Ferra ... [ Continua a legge ...Con una diffida urgente inviata ai vertici Rai, all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza, il Codacons chiede di bloccare la messa in onda su Rai2 del documentario 'Chiara Ferragni – Unposted', in pro ...