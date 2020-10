Iconize dopo la polemica sulla presunta aggressione omofoba: “Non mi sono tirato un surgelato in faccia, è stato autolesionismo!” (Video) (Di martedì 13 ottobre 2020) Iconize era finito al centro di una polemica piuttosto accesa riguardante un avvenimento di alcuni mesi fa. L’ex fidanzato di Tommaso Zorzi aveva denunciato un’aggressione omofoba subito a Milano, ma nella Casa proprio Zorzi e Dayane Mello avevano sganciato la bomba. In particolare, la Mello aveva confessato a Tommaso di essere a conoscenza della verità, rivelatale dall’amica di Iconize, Soleil Sorge. Chiamati in causa, l’influencer (il cui vero nome è Marco Ferrero), si era difeso dalle accuse mentre Soleil aveva preferito mantenersi vaga. Pochi giorni fa, invece, a Pomeriggio 5 la ragazza ha voluto confermare le parole della sua amica Dayane e dunque, ammettere che quell’aggressione non fosse mai avvenuta, ma che Iconize si ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 ottobre 2020)era finito al centro di unapiuttosto accesa riguardante un avvenimento di alcuni mesi fa. L’ex fidanzato di Tommaso Zorzi aveva denunciato un’subito a Milano, ma nella Casa proprio Zorzi e Dayane Mello avevano sganciato la bomba. In particolare, la Mello aveva confessato a Tommaso di essere a conoscenza della verità, rivelatale dall’amica di, Soleil Sorge. Chiamati in causa, l’influencer (il cui vero nome è Marco Ferrero), si era difeso dalle accuse mentre Soleil aveva preferito mantenersi vaga. Pochi giorni fa, invece, a Pomeriggio 5 la ragazza ha voluto confermare le parole della sua amica Dayane e dunque, ammettere che quell’non fosse mai avvenuta, ma chesi ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini dopo la storia di Iconize a #noneladurso - anchemenoraga : Ho visto il video di iconize che 1 urla vittimismo ad ogni secondo 2 é chiaro che dopo le stories di ieri é andato… - therealbedgirl : roccotnl il messia che demolisce iconize con argomentazioni più che valide è la cosa più bella del 2020 (dopo la mi… - queendeisottoni : Iconize è una persona che mi ha delusa molto, davvero tanto perché era un esempio per me, un esempio contro l'omofo… - maria988 : RT @robertatalia_: Come Imen Jane continua a fare conferenze anche Iconize tornerà dopo il silenzio a fare marchette, ci potete giurare -