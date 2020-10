Gualtieri: assegno figli da 2021, riforma Irpef operativa da 2022 (Di martedì 13 ottobre 2020) La riforma del fisco avrà un "orizzonte triennale" perché sarà "composta di vari moduli" ma il "modulo della riforma dell'Irpef vogliamo sia operativo dal primo gennaio 2022". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Gualtieri ha puntualizzato che il governo punta a "un'ampia riforma fiscale che sarà introdotta con una legge delega che si legherà all'altra riforma che intendiamo adottare già dal 2021 e che stiamo approfondendo, ovvero la legge delega sull'assegno unico universale per i figli".Il ministro poi, rispondendo ad una domanda, ha assicurato che "le tasse non ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 ottobre 2020) Ladel fisco avrà un "orizzonte triennale" perché sarà "composta di vari moduli" ma il "modulo delladell'vogliamo sia operativo dal primo gennaio". Così il ministro dell'Economia, Roberto, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.ha puntualizzato che il governo punta a "un'ampiafiscale che sarà introdotta con una legge delega che si legherà all'altrache intendiamo adottare già dale che stiamo approfondendo, ovvero la legge delega sull'unico universale per i".Il ministro poi, rispondendo ad una domanda, ha assicurato che "le tasse non ...

