Golf: Open d'Italia; Manassero, "Qui grazie a Chimenti" (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - POZZOLENGO, 13 OTT - Si gioca a Golf per provare emozioni e non solo per i risultati. Dopo la vittoria al Toscana Alps Open l'aspettativa nei miei confronti è tornata ad essere alta. Sono una ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - POZZOLENGO, 13 OTT - Si gioca aper provare emozioni e non solo per i risultati. Dopo la vittoria al Toscana Alpsl'aspettativa nei miei confronti è tornata ad essere alta. Sono una ...

AnsaLombardia : Golf: Open d'Italia; Manassero, 'Qui grazie a Chimenti'. L'azzurro, 'è mio grande tifoso. Emozioni prima del risult… - AnsaLombardia : Golf: Open d'Italia, c'è duplice copertura televisiva. Torneo European Tour in onda su Sky e Rai Sport | #ANSA - AnsaLombardia : Golf: Open d'Italia, Wiesberger difende il titolo. A Chervò GC San Vigilio 5 past winner e 114 concorrenti | #ANSA - AnsaLombardia : Golf: Chimenti 'orgogliosi per Open d'Italia, sarà super'. N.1 FIG, 'nel 2021 speriamo in due tappe su European Tou… - AnsaLombardia : Golf: Open d'Italia, Paratore guida la spedizione azzurra. In Lombardia assente 'Chicco' Molinari. C'è Manassero |… -