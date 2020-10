Coronavirus, fin quando sarà in vigore il nuovo Dpcm? (Di martedì 13 ottobre 2020) Entreranno in vigore da domani le misure previste dal Dpcm firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte. L’articolo 12 afferma che “le disposizioni del presente decreto si applicano alla data del 14 ottobre” e “sono efficaci fino al 13 novembre 2020”. Nelle prossime ore il testo dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.L'articolo Coronavirus, fin quando sarà in vigore il nuovo Dpcm? MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Entreranno inda domani le misure previste dalfirmato nella notte dal premier Giuseppe Conte. L’articolo 12 afferma che “le disposizioni del presente decreto si applicano alla data del 14 ottobre” e “sono efficaci fino al 13 novembre 2020”. Nelle prossime ore il testo dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.L'articolo, finsarà inil? MeteoWeb.

