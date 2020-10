Conte dice che il governo non manderà la polizia nelle case degli italiani, ma serve prudenza con famiglia e amici (Di martedì 13 ottobre 2020) «Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e concentrazione. Queste nuove disposizioni comporteranno dei sacrifici che ci permetteranno però di affrontare meglio questa nuova fase. Dobbiamo evitare di far cadere il nostro paese in un nuovo lockdown generalizzato. Per preservare il tessuto produttivo e la salute dobbiamo predisporci a rispettare queste regole», ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Palazzo Chigi il 14 ottobre per presentare il nuovo Dpcm. Dopo un confronto all’interno del governo e con le Regioni, è stato firmato da Conte e dal ministro della salute Roberto Speranza il documento che introduce le nuove misure, valide dal 14 ottobre al 13 novembre, per contrastare e Contenere l’emergenza Covid-19. Tra le nuove ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 ottobre 2020) «Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e concentrazione. Queste nuove disposizioni comporteranno dei sacrifici che ci permetteranno però di affrontare meglio questa nuova fase. Dobbiamo evitare di far cadere il nostro paese in un nuovo lockdown generalizzato. Per preservare il tessuto produttivo e la salute dobbiamo predisporci a rispettare queste regole», ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppeda Palazzo Chigi il 14 ottobre per presentare il nuovo Dpcm. Dopo un confronto all’interno dele con le Regioni, è stato firmato dae dal ministro della salute Roberto Speranza il documento che introduce le nuove misure, valide dal 14 ottobre al 13 novembre, per contrastare enere l’emergenza Covid-19. Tra le nuove ...

