Comunali Torino, Appendino annuncia: “Non mi ricandido” (Di martedì 13 ottobre 2020) TORINO – Chiara Appendino non si ricandiderà alla guida del comune di Torino alle elezioni amministrative della prossima primavera. Lo ha comunicato lei stessa ai consiglieri comunali del M5s. Sulla sua decisione pesa la condanna per falso, arrivata lo scorso 21 settembre, che ne ha portato all’autosospensione dal movimento. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) TORINO – Chiara Appendino non si ricandiderà alla guida del comune di Torino alle elezioni amministrative della prossima primavera. Lo ha comunicato lei stessa ai consiglieri comunali del M5s. Sulla sua decisione pesa la condanna per falso, arrivata lo scorso 21 settembre, che ne ha portato all’autosospensione dal movimento.

TORINO. Chiara Appendino rinuncia a candidarsi per il secondo mandato da sindaca di Torino. L'ha annunciato poco fa (alle 14 di martedì 13 ottobre) ai consiglieri del Movimento 5 Stelle riuniti in Com ...

