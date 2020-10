“Addio Manuel” 19 anni | la sua vita è finita su una strada | l’auto si è disintegrata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) La notizia si è diffusa in pochi minuti e un velo di dolore è sceso sul paese di Trescore Balneario, lingua di terra in provincia di Bergamo dove tutti si conoscono e gioie e paura corrono sulla stessa pelle. Aveva solo 19Manuel Cremaschi, viso solare che in paese tutti amavano. La suasé conclusa quando il sole ancora dormiva, tra la notte di sabato e con le luci della domenica ancora lontane. Per cause ancora da accertare Manuel Cremaschi è stato protagonista di uno spaventoso incidente automobilistico che non gli ha lasciato scampo. A quanto riporta l’Eco di Bergamo, il giornale diventato tristemente famoso durante i mesi di lockdown per le pagine di necrologi pubblicate, era da poco passata la mezzanotte quando Manuel Cremaschi avrebbe perso il controllo della propria vettura, che è ...