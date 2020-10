Un giovanissimo Vasco Rossi canta ‘Alba chiara’ I fan | “Emozioni uniche”

Ultime Notizie dalla rete : giovanissimo Vasco

Leggilo.org

Vasco Rossi, uno dei più famosi rocker italiani, è nato in un paesino in provincia di Bologna, Zocca. La sua abitazione è diventata nel corso del tempo una tappa fissa per i suoi numerosissimi fan, ch ...I protagonisti, giovani e giovanissimi, hanno un solo sogno e un’unica ... brani tratti dal viaggio in Italia di Mario Soldati o di leggere le piccole cronache familiari di Vasco Pratolini. È pur ...