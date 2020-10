Traffico Roma del 12-10-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sono molto trafficate tutte le principali vie consolari in entrata verso il centro città code sulla via Flaminia a partire dal raccordo fino a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla Tiburtina da San Basilio a Tor Cervara sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti la casellina la coda tratti anche in carreggiata esterna dallanina la Casilina e dalla Prenestina alla Tiburtina sulla diramazione diSud ancora incolonnamenti a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo sul tratto Urbano dellaL’Aquila code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale verso ...