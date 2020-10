Tommaso Zorzi si scontra con Morra al Grande Fratello Vip, litiga anche con Enock (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ecco cosa è successo al Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra e Enock Barwuah Un comunicato della redazione del Grande Fratello Vip ha creato non poca tensione ieri nella casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi si è scontrato con Massimiliano Morra e Enock Barwuah. Gli autori del reality hanno chiesto ai concorrenti di votare il ‘comodino’ della quinta edizione, cioè il concorrente che nella casa si è messo meno in gioco. A prendere più voti è stata Guenda Goria, anche Andrea Zelletta e Massimiliano Morra hanno però preso molti ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ecco cosa è successo alVip tra, MassimilianoBarwuah Un comunicato della redazione delVip ha creato non poca tensione ieri nella casa più spiata d’Italia,si èto con MassimilianoBarwuah. Gli autori del reality hanno chiesto ai concorrenti di votare il ‘comodino’ della quinta edizione, cioè il concorrente che nella casa si è messo meno in gioco. A prendere più voti è stata Guenda Goria,Andrea Zelletta e Massimilianohanno però preso molti ...

GrandeFratello : Il nuovo comunicato di Grande Fratello ha creato forti tensioni in Casa...?? #GFVIP - trash_italiano : La sfilata di Loredana Favoloso per Tommaso Zorzi. #noneladurso - trash_italiano : Io voglio il confronto al #GFVIP tra Tommaso Zorzi e Loredana Favoloso. #noneladurso - ela88795088 : @Eden_253 @joanaexiste1 @Vany19787191 Perché nessuno deve toccare zorzi , adesso le pazze odiano oppini perché non… - bravislaugh : RT @peularis: Il potere di Tommaso Zorzi è fare un'osservazione tranquilla senza fare nomi e attaccare nessuno, e far innervosire dieci per… -