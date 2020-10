Tekken o realtà? Un atleta UFC sfoggia una mossa da videogioco

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 12 ottobre 2020) A volte il mondo reale può regalarci qualcosa che pensavamo fosse una prerogativa esclusiva del mondo digitale.Durante lo scorso week-end, una sfida UFC, campionato dedicato alle arti marziali miste, si è trasformata per un istante in uno scontro di, quando Joaquin Buckley è riuscito a sconfiggere l'avversario Impa Kasanganay con un meraviglioso calcio rotante in piena faccia, mandandolo direttamente K.O.L'entusiasmo dei presenti e dei commentatori è superato solo dallo stupore di chi ha seguito l'incontro e pensava "questa è unache sembra presa da un picchiaduro".Leggi altro...