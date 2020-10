Se su Roma Calenda non cede al Pd una ragione ci sarà. E forse interessa anche al centrodestra (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non vorremmo essere nei panni di Carlo Calenda, bersaglio di chissà quali e quante pressioni a candidarsi per riportare il Pd in Campidoglio. Dilemma più cornuto non poteva capitargli: correre per diventare il primo cittadino della Capitale o inseguire l’ambizione di una leadership politica al di fuori degli schemi? Lui dice che ci sta pensando, e fa bene. Il Pd gli ha già pagato il biglietto per Strasburgo e molti suoi esponenti non gli hanno ancora perdonato lo strappo consumato dopo l’accordo con il M5S, quando sfanculò il biforcuto Zingaretti per essersi rimangiato la parola. Nell’occasione si armò di coerenza, lasciando il certo per l’incerto. Ora lo pressano per fargli imboccare il percorso inverso, con l’implicito avvertimento a non tirare troppo la corda coi grillini. Calenda non ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non vorremmo essere nei panni di Carlo, bersaglio di chissà quali e quante pressioni a candidarsi per riportare il Pd in Campidoglio. Dilemma più cornuto non poteva capitargli: correre per diventare il primo cittadino della Capitale o inseguire l’ambizione di una leadership politica al di fuori degli schemi? Lui dice che ci sta pensando, e fa bene. Il Pd gli ha già pagato il biglietto per Strasburgo e molti suoi esponenti non gli hanno ancora perdonato lo strappo consumato dopo l’accordo con il M5S, quando sfanculò il biforcuto Zingaretti per essersi rimangiato la parola. Nell’occasione si armò di coerenza, lasciando il certo per l’incerto. Ora lo pressano per fargli imboccare il percorso inverso, con l’implicito avvertimento a non tirare troppo la corda coi grillini.non ...

