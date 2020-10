RMC | Thiago Motta in pole per il dopo Tuchel al PSG

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo da quanto riportato da RMC, il successore disulla panchina del PSG potrebbe essere. Il tecnico tedesco è sempre più in bilico sulla panchina parigina e la società sta già guardando al futuro. Si pensava potesse essere Massimiliano Allegri il favorito numero uno a succedere a, ma dalla Francia dannoin. Sarebbe un ritorno a Parigi per l’ex tecnico del Genoa.ha infatti giocato nel PSG dal 2012 al 2018, quando poi decise di appendere le scarpette al chiodo e iniziare la carriera da allenatore. Fonte Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

