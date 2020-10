Nuovo dpcm, Regioni riunite per parere sulla bozza finale: via libera di Conte già in nottata? (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ ormai questione di ore per il varo del Nuovo dpcm del Governo Conte, che inserirà nuove restrizioni allo scopo di diminuire l’ondata di contagi da Covid-19 registrata nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito da fonti governative, in questi minuti le Regioni sono riunite per dare un parere sulla bozza finale del decreto che è stato elaborato dalla riunione dei capi delegazione di Palazzo Chigi. Atteso poi il definitivo via libera di Conte, con il Nuovo dpcm che potrebbe essere operativo già a partire da stanotte. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ ormai questione di ore per il varo deldel Governo, che inserirà nuove restrizioni allo scopo di diminuire l’ondata di contagi da Covid-19 registrata nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito da fonti governative, in questi minuti lesonoper dare undel decreto che è stato elaborato dalla riunione dei capi delegazione di Palazzo Chigi. Atteso poi il definitivo viadi, con ilche potrebbe essere operativo già a partire da stanotte.

