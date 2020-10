“Non respiro, chiamate qualcuno”. Attimi di paura al GF Vip, le urla all’improvviso. Poi si scopre tutto (Di lunedì 12 ottobre 2020) “chiamate qualcuno, non respiro”. Panico nella casa del Grande Fratello Vip. È stata una notte di passione quella trascorsa dai concorrenti della casa visto quanto avvenuto in particolare a Matilde Brandi. La showgirl, infatti, ha attirato l’attenzione dei suoi coinquilini affermando di sentirsi male di non riuscire a respirare: “chiamate qualcuno, non respiro” è stata infatti la preoccupante richiesta di aiuto. tutto questo è avvenuto con Matilde che ha simulato una crisi di vomito e subito i concorrenti del GF Vip sono accorsi temendo il peggio. Nella casa sono stati Attimi di fortissima tensione e preoccupazione visto che le condizioni di Matilde non erano chiare e le parole di richiesta di soccorso della ballerina e conduttrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) “qualcuno, non”. Panico nella casa del Grande Fratello Vip. È stata una notte di passione quella trascorsa dai concorrenti della casa visto quanto avvenuto in particolare a Matilde Brandi. La showgirl, infatti, ha attirato l’attenzione dei suoi coinquilini affermando di sentirsi male di non riuscire a respirare: “qualcuno, non” è stata infatti la preoccupante richiesta di aiuto.questo è avvenuto con Matilde che ha simulato una crisi di vomito e subito i concorrenti del GF Vip sono accorsi temendo il peggio. Nella casa sono statidi fortissima tensione e preoccupazione visto che le condizioni di Matilde non erano chiare e le parole di richiesta di soccorso della ballerina e conduttrice ...

