Isis: curdi, amnistia per migliaia di detenuti in Siria (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSAmed, - BEIRUT, 12 OTT - Le autorità curdo-Siriane hanno annunciato oggi una amnistia nei confronti di migliaia di detenuti, membri di medio e basso rango dell'Isis, da almeno due anni rinchiusi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSAmed, - BEIRUT, 12 OTT - Le autorità curdo-ne hanno annunciato oggi unanei confronti didi, membri di medio e basso rango dell', da almeno due anni rinchiusi ...

(ANSAmed) - BEIRUT, 12 OTT - Le autorità curdo-siriane hanno annunciato oggi una amnistia nei confronti di migliaia di detenuti, membri di medio e basso rango dell'Isis, da almeno due anni rinchiusi ...

