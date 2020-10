Decaro, locali aperti, ma stop a cibi e bevande fuori (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - BARI, 12 OTT - "Chiediamo di lasciare i locali aperti, perché se uno sta seduto mantiene il distanziamento, ma di bloccare la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno proprio per ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - BARI, 12 OTT - "Chiediamo di lasciare i, perché se uno sta seduto mantiene il distanziamento, ma di bloccare la somministrazione di alimenti eall'esterno proprio per ...

Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'Chiediamo di lasciare i locali aperti, ma di bloccare la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno proprio per blo… - iconanews : Decaro, locali aperti, ma stop a cibi e bevande fuori - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? 'Chiediamo di lasciare i locali aperti, ma di bloccare la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno proprio per blo… - rtl1025 : ?? 'Chiediamo di lasciare i locali aperti, ma di bloccare la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno prop… - ginkgob2 : Bravo il sindaco Decaro. La stessa cosa la direi a tutti i proprietari dei locali pubblici che non fanno rispettare… -

Ultime Notizie dalla rete : Decaro locali Decaro, locali aperti, ma stop a cibi e bevande fuori - Ultima Ora Agenzia ANSA Decaro, locali aperti, ma stop a cibi e bevande fuori

(ANSA) - BARI, 12 OTT - "Chiediamo di lasciare i locali aperti, perché se uno sta seduto mantiene ... Diventa più facile poi fare il controllo." Così Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di ...

Governo-enti locali, parte la trattativa sul Dpcm. I Comuni chiedono modifiche alla stretta sui locali

Adesso la palla passa agli enti locali. Dopo il confronto con il Cts, è con loro il prossimo round di discussione delle nuove misure anti-covid che sono emerse ieri sera nel vertice di maggioranza con ...

(ANSA) - BARI, 12 OTT - "Chiediamo di lasciare i locali aperti, perché se uno sta seduto mantiene ... Diventa più facile poi fare il controllo." Così Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di ...Adesso la palla passa agli enti locali. Dopo il confronto con il Cts, è con loro il prossimo round di discussione delle nuove misure anti-covid che sono emerse ieri sera nel vertice di maggioranza con ...