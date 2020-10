Contagi in crescita in Europa, arrivano misure rigide in vari Paesi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un giro dopo l’altro, i Paesi europei più colpiti dalla seconda ondata del coronavirus stringono le viti delle misure per tentare di abbassare la curva dei nuovi casi. Da ultima, anche Liverpool - la... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un giro dopo l’altro, ieuropei più colpiti dalla seconda ondata del coronavirus stringono le viti delleper tentare di abbassare la curva dei nuovi casi. Da ultima, anche Liverpool - la...

TeresaBellanova : In questo momento di crescita dei contagi è importante seguire le regole di prevenzione: disinfettiamo spesso le ma… - Corriere : ?? A cosa attribuire il boom di contagi? «Principalmente all’incremento del tasso di mobilità della popolazione, all… - carlosibilia : Proteggi te e gli altri: indossa la mascherina sempre e osserva le regole comportamentali! Abbiamo ampliato di 2000… - Ettore572 : RT @l_detto: #StaseraItalia avete pompato il cazzo per settimane con la crescita dei contagi (non ammalati) e adesso che esce il DPCM restr… - l_detto : #StaseraItalia avete pompato il cazzo per settimane con la crescita dei contagi (non ammalati) e adesso che esce il… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi crescita Trend contagi costante. Ricoveri e vittime in crescita Cagliaripad La cultura vince: successo per le Giornate di Letteraria (e si guarda già al futuro)

In un periodo così difficile e incerto per la maggior parte di noi, Letteraria è stata una felice conferma per la città e per la cultura: ha rimesso al centro dell’attenzione l'importanza delle idee, ...

Covid, casi ancora in crescita in Germania: 4.721 in 24 ore

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Germania. In totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 319.381 i casi di Covid-19 confermati, con 9.604 decessi e circa 273.500 persone guarite.

In un periodo così difficile e incerto per la maggior parte di noi, Letteraria è stata una felice conferma per la città e per la cultura: ha rimesso al centro dell’attenzione l'importanza delle idee, ...Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Germania. In totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 319.381 i casi di Covid-19 confermati, con 9.604 decessi e circa 273.500 persone guarite.