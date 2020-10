Calcio: l'intera prima squadra del Chisola positiva al coronavirus, bloccata l'attività (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'intera prima squadra del Chisola Calcio, sodalizio che da diversi anni riunisce le storiche Vinovo e Piobesi, è risultata positiva al coronavirus a inizio ottobre 2020. Quasi tutti i calciatori, gli ... Leggi su torinotoday (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'del, sodalizio che da diversi anni riunisce le storiche Vinovo e Piobesi, è risultataala inizio ottobre 2020. Quasi tutti i calciatori, gli ...

Veg_Markuz : @AleMamoli Non è applicabile per un'intera stagione. Per il calcio si sarebbe dovuto ridurre il n° delle partite: e… - sportli26181512 : Pirlo ritrova Bernardeschi, la Juve ha una carta in più: L’esterno ha partecipato all’intera seduta di allenamento… - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Il calcio al poliziotto serbo allo stadio Maksimir, l'avventura al Milan, l'esperienza come commentatore e poi come diri… - frasigno66 : RT @RivistaUndici: Il calcio al poliziotto serbo allo stadio Maksimir, l'avventura al Milan, l'esperienza come commentatore e poi come diri… - RivistaUndici : Il calcio al poliziotto serbo allo stadio Maksimir, l'avventura al Milan, l'esperienza come commentatore e poi come… -