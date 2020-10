Bayern | Salihamidzic | “Vogliamo tenerci Alaba ma non gli daremo un ultimatum per il rinnovo”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il ds delHasan Salihamidžić sa benissimo che il club campione d'Europa rischia di perdere Davida fine stagione a parametro zero. Sul terzino austriaco c'è la Juventus che ha individuato inun potenziale obiettivo per la prossima stagione. Per Agnelli prenderlo a parametro zero, quando il costo del suo cartellino si aggirerebbe in condizioni normali intorno ai 70 milioni di euro, rappresenterebbe un vero affare. Oggi intanto in occasione della presentazione di Sarr e Choupo-Moting,è tornato sulla vicenda del rinnovo del contratto che tra pochi mesi scadrà: “David è il nostro giocatore ed è nel club da dodici anni. Non gliun, sappiamo tutti chi è David e cosa ha dato e ...