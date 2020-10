Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 11 OTTOBREORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE AD ECCEZIONE DI COSE SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIA ISACCO NETWON IN DIREZIONESU VIA DI VERMICINO CODE PER LAVORI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI ,PRESTARE ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA TORRE GAIAE BORGHESIANA IN DIREZIONE DI LAGHETTO LA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO, CON PRECIPITAZIONI ABBONDANTI IN TUTTA LASI ...