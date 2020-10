Una strage con Salvini al governo? La smettano con queste puttanate, dice Cacciari (Di domenica 11 ottobre 2020) Ospite di Lilly Gruber a Otto e Mezzo, Massimo Cacciari attacca duramente il governo Conte e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Il governo deve finirla con queste putt***te secondo cui se ci fosse stato Matteo Salvini a Palazzo Chigi ci sarebbe stata un’ecatombe“. Non le ha mandate a dire l’ex sindaco di Venezia Massimo … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 11 ottobre 2020) Ospite di Lilly Gruber a Otto e Mezzo, Massimoattacca duramente ilConte e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Ildeve finirla conputt***te secondo cui se ci fosse stato Matteoa Palazzo Chigi ci sarebbe stata un’ecatombe“. Non le ha mandate a dire l’ex sindaco di Venezia Massimo … L'articolo proviene da leggilo.org.

caritas_milano : “Nessuno mette i figli su una barca a meno che l’acqua non sia più sicura della terra…” Warsan Shire #3ottobre G… - 6000sardine : #3ottobre 2013 - Al largo di #Lampedusa una imbarcazione libica che trasportava #migranti prese fuoco. 368 le vitti… - TwittIt79840933 : RT @BelpietroTweet: Siccome la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus minaccia di fare una strage, la maggioranza che sostiene questo… - airone555 : RT @isabellaisola3: Il #Covid è classista Entra nelle scuole, colpisce all'aperto e dentro casa Nei locali fa una strage che non immaginate… - roberta_perruso : @CbrNrf @imasunshish Credo che queste sue esibizioni di my time abbiano proprio fatto una strage tra tutti noi?? -