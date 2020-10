Tu Si Que Vales, triste annuncio gela lo studio: “E’ venuto a mancare un amico” (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella puntata di ieri di Tu Si Que Vales, un annuncio ha fatto calare il gelo in studio. Pubblico ammutolito e giudici sorpresi: ecco cosa è successo. Il siparietto con protagonista Rudy Zerbi Siamo abituati ai siparietti di Tu Si Que Vales, organizzati dalla padrona di casa Maria De Fillippi, che spesso coinvolgono anche la … L'articolo Tu Si Que Vales, triste annuncio gela lo studio: “E’ venuto a mancare un amico” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella puntata di ieri di Tu Si Que, unha fatto calare il gelo in. Pubblico ammutolito e giudici sorpresi: ecco cosa è successo. Il siparietto con protagonista Rudy Zerbi Siamo abituati ai siparietti di Tu Si Que, organizzati dalla padrona di casa Maria De Fillippi, che spesso coinvolgono anche la … L'articolo Tu Si Quelo: “E’un amico” proviene da www.meteoweek.com.

IlContiAndrea : In attesa della discussione in parlamento della legge Zan contro l’omotransfobia a #TuSiQueVales la storia di… - fanpage : Martina Panini a #tusiquevales: “Sorda e trans, ho subito violenze. Solo mia nonna mi ha capito” - carmenmirandaib : RT @DrApocalypse: Martina Panini emoziona Tu Si Que Vales con la sua storia di donna trans non udente - VIDEO - LaMammaN1 : - bubinoblog : TOP10 I PROGRAMMI PIÙ VISTI: IN VETTA LE FICTION DI RAI1, POI TU SI QUE VALES E BALLANDO CON LE STELLE -