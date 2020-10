Porti spalancati, ondata di sbarchi a Lampedusa. E il governo non apre bocca. In 665 nell’hotspot (Di domenica 11 ottobre 2020) Archiviati i decreti Salvini riprendono a raffica gli sbarchi degli immigrati. Nel silenzio più assoluto del governo che gira la testa dall’altra parte facendo finta di nulla. Nell’arco di circa trenta ore a Lampedusa ci sono stati ventisei sbarchi. Nell’isola ieri sono arrivati altri 433 migranti. L’Ansa parla di sbarchi a ripetizione, avvenuti con diversi barchini che trasportavano prevalentemente tunisini. E oggi ancora altri sbarchi. Altri undici barchini per un totale di 219 tunisini sono arrivati a Lampedusa da mezzanotte fino all’alba. A bloccare i natanti – che avevano a bordo da un minimo di 11 ad un massimo di 81 persone – sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. I ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 ottobre 2020) Archiviati i decreti Salvini riprendono a raffica glidegli immigrati. Nel silenzio più assoluto delche gira la testa dall’altra parte facendo finta di nulla. Nell’arco di circa trenta ore aci sono stati ventisei. Nell’isola ieri sono arrivati altri 433 migranti. L’Ansa parla dia ripetizione, avvenuti con diversi barchini che trasportavano prevalentemente tunisini. E oggi ancora altri. Altri undici barchini per un totale di 219 tunisini sono arrivati ada mezzanotte fino all’alba. A bloccare i natanti – che avevano a bordo da un minimo di 11 ad un massimo di 81 persone – sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. I ...

