Non è la D'urso, Lele Mora: «Io e Eva Grimaldi abbiamo fatto tante volte sesso» (Di domenica 11 ottobre 2020) Lele Mora - Live Rivelazione "choc" a Live – Non è la D'Urso. Nel corso di un dibattito sui finti gossip, incentrato per lo più sulle dichiarazioni fatte da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Lele Mora si è lasciato sfuggire di avere avuto, qualche anno fa, un flirt con Eva Grimaldi. La dichiarazione inaspettata è avvenuta alla presenza di Imma Battaglia, moglie dell'attrice. "La tua Eva, anni e anni fa, è passata da me prima di andare da Tarallo. Poi abbiamo anche avuto un piccolo flirt, di un annetto (…) abbiamo fatto tante volte sess0" ha infatti comunicato Lele

