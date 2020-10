Lunedì la finalissima del torneo “My Soccer Player”

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) Una carrellata di 53 partite disputate in appena trenta giorni, con 28 squadre partecipanti e 560 giovanissimi calciatori under 14 che si sono sfidati sotto l’occhio di falco di MyPlayer che ha ripreso tutti i match rendendoli disponibili on demand. E’ il primoMyPlayer che si è svolto a Roma dal 12 settembre e che lunedì 12 ottobre alle ore 15.45, presso il centro sportivo Mario Tobia a Lungotevere Dante 311, vedrà l’atto conclusivo, con l’attesatra l’A.S.D. Campus Eur 1960 e il Città di Ciampino. Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di MyPlayer. Una kermesse del calcio giovanile a carattere federale con 301 gol realizzati e tante giovani promesse che si sono messe in luce, che ha ...