Juventus-Napoli, l’sms di Agnelli a De Laurentiis: “Rinvio? Non se ne parla proprio” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Non se ne parla proprio“. Questa sarebbe la risposta di Andrea Agnelli ad Aurelio De Laurentiis a seguito della richiesta del presidente del Napoli di rinviare la gara in programma domenica scorsa all’Allianz Stadium di Torino. A rivelarlo è la Repubblica che racconta di uno scambio “infuocato” di due sms tra i due presidenti dopo l’intervento della Asl di Napoli a seguito dei due positivi al Covid-19 in casa partenopea. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Non se neproprio“. Questa sarebbe la risposta di Andreaad Aurelio Dea seguito della richiesta del presidente deldi rinviare la gara in programma domenica scorsa all’Allianz Stadium di Torino. A rivelarlo è la Repubblica che racconta di uno scambio “infuocato” di due sms tra i due presidenti dopo l’intervento della Asl dia seguito dei due positivi al Covid-19 in casa partenopea.

forumJuventus : [TS] #JuveNapoli le istituzioni calcistiche compatte sul 3-0, le pressioni sul rinvio arrivano dalla politica ??… - juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - welikeduel : Il caso Juventus Napoli e la storia di @CarcarloMarr, da Potenza a Torino #propagandatop #propagandalive - MatteoTamburin4 : @saveriocamba Però, dovrebbero rinviare anche la partita di Champions League e non credo che la UEFA lo permetterà,… - sportface2016 : Caos #JuveNapoli | L'sms di #Agnelli a #DeLaurentiis: 'Rinvio? Non se ne parla proprio' -