Coronavirus, Viminale: "Per chi fa jogging non c'è obbligo mascherina"

Chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Lo ha precisato il Viminale dopo la circolare del capo di gabinetto Bruno Frattasi. Per attività motoria, sottolinea il ministero ...

