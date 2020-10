Coronavirus, la mascherina resta obbligatoria per l'attività motoria all'aperto | No alla protezione per chi fa jogging (Di domenica 11 ottobre 2020) Chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina . Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. Nelle bozze ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 ottobre 2020) Chi faall'dovrà indossaremente la. Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. Nelle bozze ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mascherina Coronavirus: mascherina anche per attività motoria all'aperto Agenzia ANSA Coronavirus, Viminale: "Per chi fa jogging non c'è obbligo mascherina"

Chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Lo ha precisato il Viminale dopo la circolare del capo di gabinetto Bruno Frattasi. Per attività motoria, sottolinea il ministero ...

Pandemia: la storia si ripete ma nessuno la conosce

Ed effettivamente i numeri con cui si misurano gli andamenti, la diffusione e la letalità della Pandemia da Coronavirus, sono al centro di ... Distanziamento, mascherine se servono, igiene, sono ...

