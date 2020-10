Casillas ricorda: «Mourinho fu il primo a chiamarmi dopo l’infarto» (Di domenica 11 ottobre 2020) Iker Casillas ha parlato ai microfoni di ESPN ricordando i terribili momenti relativi al suo infarto nel 2019 Iker Casillas ripercorre ai microfoni di ESPN i terribili momenti vissuti quando ha avuto l’infarto nel maggio 2019. «Pensavo che sarei sicuramente morto e le circostanze mi hanno fatto dubitare di tutto. Ti avvicini a persone con cui non avevi un rapporto stretto prima. Molte persone non sanno, ad esempio, che il mio ex allenatore Mourinho è stato il primo a preoccuparsi di quello che è successo a me e poi a mia moglie (a cui è stato diagnosticato un cancro alle ovaie meno di tre settimane dopo, ndr)». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Ikerha parlato ai microfoni di ESPNndo i terribili momenti relativi al suo infarto nel 2019 Ikerripercorre ai microfoni di ESPN i terribili momenti vissuti quando ha avuto l’infarto nel maggio 2019. «Pensavo che sarei sicuramente morto e le circostanze mi hanno fatto dubitare di tutto. Ti avvicini a persone con cui non avevi un rapporto stretto prima. Molte persone non sanno, ad esempio, che il mio ex allenatoreè stato ila preoccuparsi di quello che è successo a me e poi a mia moglie (a cui è stato diagnosticato un cancro alle ovaie meno di tre settimane, ndr)». Leggi su Calcionews24.com

laziopress : - pasqualinipatri : Casillas ricorda alcune grandi squadre che non riuscirono a vincere la Champions. c’è la Lazio - laziopress : Casillas ricorda alcune grandi squadre che non riuscirono a vincere la Champions. c’è la Lazio - LALAZIOMIA : Casillas ricorda alcune grandi squadre che non riuscirono a vincere la Champions. c’è la Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Casillas ricorda Social, Casillas ricorda la Lazio di Eriksson: "Avrebbero dovuto vincere la Champions" (FOTO) LazioNews