Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi (Di domenica 11 ottobre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Cristiano Ronaldo al PSG – Secondo ricostruzioni che arrivano dalla Spagna, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus per passare al PSG. Milan, occhi in Portogallo – Secondo Calciomercato.com, il Milan sta tenendo monitorata la situazione di Nuno Mendes, difensore classe 2002 dello Sporting Lisbona. Torino, rosa extralarge – Il Torino ha chiuso la sessione mercato con 28 giocatori. Una rosa extralarge che potrebbe creare problemi al tecnico Marco Giampaolo e che potrebbe spingere la dirigenza a fare delle cessioni nella prossima sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Cristiano Ronaldo al PSG – Secondo ricostruzioni che arrivano dalla Spagna, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus per passare al PSG. Milan, occhi in Portogallo – Secondo.com, il Milan sta tenendo monitorata la situazione di Nuno Mendes, difensore classe 2002 dello Sporting Lisbona. Torino, rosa extralarge – Il Torino ha chiuso la sessione mercato con 28 giocatori. Una rosa extralarge che potrebbe creare problemi al tecnico Marco Giampaolo e che potrebbe spingere la dirigenza a fare delle cessioni nella prossima sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - DiMarzio : #Cerci all'#Arezzo, contratto triennale - SkySport : Milan, sorpasso sulla Roma per Diogo Dalot - frank_catania : RT @SkySport: Calciomercato, la top 5 acquisti di Serie A - NotiziarioC : UFFICIALE: Foggia, ancora due arrivi dal calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi Calcio News 24 Serie A, calcio femminile: la Pink Bari sconfitta a Verona

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari ha perso 1-0 fuori casa contro l’Hellas Verona. Nel primo tempo le venete vanno vicine al gol con ...

Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Cristiano Ronaldo al PSG – Secondo ricostruzioni che arrivano ...

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari ha perso 1-0 fuori casa contro l’Hellas Verona. Nel primo tempo le venete vanno vicine al gol con ...Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Cristiano Ronaldo al PSG – Secondo ricostruzioni che arrivano ...