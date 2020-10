Usa, l’uragano Delta perde intensità: nella notte venti a 155 km/h in Lousiana (Di sabato 10 ottobre 2020) L’uragano Delta, dopo avere toccato terra in Lousiana questa notte, si sta dirigendo verso il nord dello Stato con venti che diventano sempre più deboli. Le raffiche più potenti sono arrivate a 65 km/h questa mattina, secondo il National Hurricane Center. Delta ha il centro a circa 70 chilometri a est di Monroe e si prevede che la tempesta continuerà a spostarsi verso nord-nord-est su parti del Mississippi e nella Tennessee Valley fino a domenica. Nel momento in cui ha toccato terra, l’uragano ha sferzato la Lousiana con venti fino a 155 km/h che nell’ora successiva si sono abbassati a 145 km/h.L'articolo Usa, l’uragano Delta perde intensità: ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) L’uragano, dopo avere toccato terra inquesta, si sta dirigendo verso il nord dello Stato conche diventano sempre più deboli. Le raffiche più potenti sono arrivate a 65 km/h questa mattina, secondo il National Hurricane Center.ha il centro a circa 70 chilometri a est di Monroe e si prevede che la tempesta continuerà a spostarsi verso nord-nord-est su parti del Mississippi eTennessee Valley fino a domenica. Nel momento in cui ha toccato terra, l’uragano ha sferzato laconfino a 155 km/h che nell’ora successiva si sono abbassati a 145 km/h.L'articolo Usa, l’uraganointensità: ...

