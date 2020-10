Stasera su Rai 3 | Se Dio vuole | trama | cast e curiosità

(Di sabato 10 ottobre 2020) Se Dio, è un film di genere commedia del 2015, diretto da Edoardo Falcone Il film andrà in onda, sabato 10 ottobre, in prima serata su Rai 3. Se DioTommaso è un cardiochirurgo molto apprezzato. È sposato con Carla, una donna che da un po’ di anni, affoga i suoi … L'articolosu Rai 3, Se Dioe curiosità NewNotizie.it.

MattoMatteo_80 : RT @StefanoColetta2: Stasera quarta puntata di @Ballando_Rai con @milly_carlucci e la sua special community che hanno riacceso il saturday… - ItaliaRai : #STASERA Per rivivere i momenti più divertenti di @madeinsud_rai , venite con noi #ASudDiMadeInSud ??? Una puntata… - robertopontillo : RT @StefanoColetta2: Stasera quarta puntata di @Ballando_Rai con @milly_carlucci e la sua special community che hanno riacceso il saturday… - RobertaBruzzone : RT @StefanoColetta2: Stasera quarta puntata di @Ballando_Rai con @milly_carlucci e la sua special community che hanno riacceso il saturday… - GiovanniAnversa : RT @StefanoColetta2: Stasera quarta puntata di @Ballando_Rai con @milly_carlucci e la sua special community che hanno riacceso il saturday… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Rai

Stasera in tv, 10 ottobre, su Rai3 va in onda il film " Se Dio vuole " (ore 21,45). Commedia italiana del 2015, regia di Amir ...Ballando con le Stelle 2020 quarta puntata 10 ottobre concorrenti e maestri, giuria antigiuria Bruzzone, Sinisa Mihajlovi? e moglie, puntate in streaming ...