Pensioni invalidità 2020, ultime: pagamento novembre? parlano Catalfo e Gnecchi (Di sabato 10 ottobre 2020) Le ultime novità sulle Pensioni di invalidità giungono da un post del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che su facebook loda l’importanza della circolare emanativa dell’Inps, il riferimento é ovviamente alla n°107 del 23/09/2020, che chiude l’ultimo passaggio della misura che é stata inserita nel Decreto Agosto e che prevede l’aumento per gli invalidi civili al 100% che rispecchino i requisiti reddituali stabiliti. Ora la domanda che tutti gli invalidi civili, che hanno diritto all’incremento della pensione di invalidità e agli arretrati, si stanno ponendo é: quando verranno erogati gli arretrati e da quando si vedrà la maggiorazione della pensione, da novembre o da dicembre? Sui siti, più affidabili, le ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 10 ottobre 2020) Lenovità sulledi invalidità giungono da un post del Ministro del Lavoro Nunziache su facebook loda l’importanza della circolare emanativa dell’Inps, il riferimento é ovviamente alla n°107 del 23/09/, che chiude l’ultimo passaggio della misura che é stata inserita nel Decreto Agosto e che prevede l’aumento per gli invalidi civili al 100% che rispecchino i requisiti reddituali stabiliti. Ora la domanda che tutti gli invalidi civili, che hanno diritto all’incremento della pensione di invalidità e agli arretrati, si stanno ponendo é: quando verranno erogati gli arretrati e da quando si vedrà la maggiorazione della pensione, dao da dicembre? Sui siti, più affidabili, le ...

CatalfoNunzia : Con la circolare applicativa emanata da @INPS_it si compie l’ultimo passaggio di una misura del #DecretoAgosto che… - superenzo41 : RT @Raffael31870221: Il 2/11al via il pagamento con AUMENTO delle pensioni d'invalidità??Dopo anni d governi d #cessodx e #cessosx, autori… - CiceroM5S : RT @EmilianaCarifi: Da novembre nel+assoluto silenzio pensioni invalidità passeranno a 651€al mese x13mensilità Cari media se non lo dite g… - cocchi2a : RT @EmilianaCarifi: Da novembre nel+assoluto silenzio pensioni invalidità passeranno a 651€al mese x13mensilità Cari media se non lo dite g… - _marlene1265 : RT @EmilianaCarifi: Da novembre nel+assoluto silenzio pensioni invalidità passeranno a 651€al mese x13mensilità Cari media se non lo dite g… -