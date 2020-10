Ora è anche ufficiale | Galeotafiore è del Foggia Preso anche Morrone

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il Calcio1920 comunica di aver provveduto ai tesseramenti dei calciatori Gioacchinoe Biagio. Il primo lo avevamo anticipato in esclusiva il 19 settembre. «Gioacchino– si legge nella nota– è un difensore classe 2000 cresciuto nella Salernitana, club col quale ha svolto tutta la trafila delle giovanili mettendosi in luce nel campionato Primavera2B fino a conquistare l’esordio in prima squadra. Il 20enne centrale arriva a titolo temporaneo dalla U.S. Salernitana. Biagioè un 20enne centrocampista di Castellammare cresciuto nella Juventus, dove ha svolto tutta la trafila che lo ha portato fino alla Primavera, conquistando la nazionale U18. Per lui ...