Highlights e gol Ucraina-Germania 1-2 | Nations League 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 10 ottobre 2020) Glie le azioni salienti di1-2, match di. Tutto facile per la formazione di Loew che passa in vantaggio al 20′ con un gol costruito da due difensori sugli sviluppi di un calcio piazzato: assist di Rudiger, rete di Ginter per l’1-0. Al 49′ c’è il raddoppio: Buschchan perde il pallone dopo averlo bloccato, ad approfittarne è Goretzka che di testa firma il 2-0. C’è spazio infine anche per il 2-1 siglato da Malinovskyi su rigore dopo un fallo in area di Sule su Yaremchuk.