‘Gf Vip 5’ | il nuovo scontro con ‘Tale e Quale Show’ ha un esito inatteso | ecco i dati d’ascolto

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia, che ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.754.000 telespettatori per un totale del 16.5 % di share. La puntata andata in onda lo scorso lunedì, invece ha totalizzato 3.390.000 spettatori e il 20.6 % di share, mentre la sesta puntata andata in onda lo scorso venerdì il reality ha raggiunto il 18.6 %. Un drastico calo, quindi, quello ottenuto con l’ottava puntata della trasmissione che, confrontandosi con Tale eShow di Carlo Conti, andato in onda su RaiUno, ha perso: il programma della concorrenza, infatti, ha totalizzato 3.883.000 milioni di telespettatori per un totale del 18.9 %. Per quanto riguarda i risultati ottenuti nell’ottava puntata delle scorse stagioni, nella quarta ...