Covid: lo scenario ipotizzato dal nuovo DPCM e i primi dubbi (Di sabato 10 ottobre 2020) Nervi tesi per l’ipotesi di un nuovo DPCM. Chiusure localizzate, restrizioni per locali per il Covid e c’è l’ipotesi di un nuovo lockdown Il clima resta teso, a preoccupare oltre all’aumento dei contagi, anche l’iter governativo portavoce di una democrazia offuscata. Avanza l’ipotesi di un nuovo DPCM, l’ennesimo decreto pensato per combattere la diffusione del Covid. Tra le ipotesi trattate ci sarebbero le chiusure localizzate, nuove restrizioni per i locali e trasporti pubblici. Si parla poi di divieto di spostamento tra regioni, a seconda dell’andamento dei contagi. Non si abbandona, però, la ben nota minaccia di un nuovo lockdown, che appare essere la principale arma del Governo. I tre ... Leggi su zon (Di sabato 10 ottobre 2020) Nervi tesi per l’ipotesi di un. Chiusure localizzate, restrizioni per locali per ile c’è l’ipotesi di unlockdown Il clima resta teso, a preoccupare oltre all’aumento dei contagi, anche l’iter governativo portavoce di una democrazia offuscata. Avanza l’ipotesi di un, l’ennesimo decreto pensato per combattere la diffusione del. Tra le ipotesi trattate ci sarebbero le chiusure localizzate, nuove restrizioni per i locali e trasporti pubblici. Si parla poi di divieto di spostamento tra regioni, a seconda dell’andamento dei contagi. Non si abbandona, però, la ben nota minaccia di unlockdown, che appare essere la principale arma del Governo. I tre ...

Fax19126 : @Fontiwa75 @PresMoratti Se nn capisci questo , prova cn la 104. Dobiamo convivere con il Covid, come con l'agente… - Francicciotaras : RT @Martinetus: Bisogna convincersi che l'uomo è destinato a convivere con il Covid, come con l'agente patogeno del raffreddore e dell'infl… - FrancesconiElio : RT @Martinetus: Bisogna convincersi che l'uomo è destinato a convivere con il Covid, come con l'agente patogeno del raffreddore e dell'infl… - conciricco : RT @Martinetus: Bisogna convincersi che l'uomo è destinato a convivere con il Covid, come con l'agente patogeno del raffreddore e dell'infl… - Ologramma1 : RT @Martinetus: Bisogna convincersi che l'uomo è destinato a convivere con il Covid, come con l'agente patogeno del raffreddore e dell'infl… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scenario A Latina scenario da zona rossa. "Covid oltre la soglia di attenzione" L'HuffPost Covid, il Governo studia la stretta: tre scenari per le chiusure

Il documento riservato del Cts sul tavolo Governo-Regioni Indice di trasmissibilità oltre 1 in 13 Regioni. Possibili strette nel Dpcm del 15 ...

Il governo studia le misure del prossimo Dpcm. Speranza, 'non siamo ancora fuori dalla fase più difficile'

Sul tavolo del premier Conte ci sarebbe uno studio che ipotizza tre scenari con relative misure da adottare: scenario giallo con trasmissibilità sostenuta e diffusa con gli ospedali ancora in grado di ...

Il documento riservato del Cts sul tavolo Governo-Regioni Indice di trasmissibilità oltre 1 in 13 Regioni. Possibili strette nel Dpcm del 15 ...Sul tavolo del premier Conte ci sarebbe uno studio che ipotizza tre scenari con relative misure da adottare: scenario giallo con trasmissibilità sostenuta e diffusa con gli ospedali ancora in grado di ...